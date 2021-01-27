Вашингтон, 27 января, 2021, 21:13 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах сохраняется повышенная угроза подстрекательства к насилию и риск совершения таких акций со стороны «разочарованных сменой президентской власти», заявляет министерство внутренней безопасности (МВБ) США.

Tyler Merbier Протестующий у Капитолия США

Об этом сообщается в отчете ведомства, опубликованном 27 января.

«В настоящее время в Соединённых Штатах существует повышенная угроза, которая, вероятно, сохранится в ближайшие несколько недель», — указано в отчёте.

«Разочарованные реализацией полномочий государства и сменой президентской власти, а также, предположительно, имеющие другие претензии… могут продолжить мобилизацию широкого круга идеологически мотивированных сторонников для подстрекательства к насилию или его совершения», — заявляет МВБ.

Как сообщало ИА REGNUM, в США блокируются сотни тысяч аккаунтов сторонников бывшего президента Трампа, которые убеждены в грубых фальсификациях прошедших выборов главы государства. При этом церемония вступления в должность нового президента Байдена прошла под охраной 25 тыс. нацгвардейцев.