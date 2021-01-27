Москва, 27 января, 2021, 21:10 — ИА Регнум. Нота протеста вручена представителю американского посольства в Москве 27 января в связи с распространением дезинформации о России глобальными интернет-компаниями США, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Посольство США в Москве

Российское ведомство отметило, что американские цифровые платформы замечены в «масштабном распространении недостоверных «фейков» о России». Ряд американских ресурсов «системно тиражирует провокационный контент, скоординированно распространяемый, в свою очередь, посольством США в Москве».

«Его представителю, вызванному в МИД 27 января, вручена нота протеста с предупреждением, что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги», — сообщили в МИД РФ.

МИД РФ добавил, что поддерживает заявление Совфеда в связи с нарушением принципа свободы слова глобальными интернет-компаниями США.

Как сообщало ИА REGNUM, Совфед ранее принял заявление с призывом к ООН, ПАСЕ и ПА ОБСЕ рассмотреть вопрос ограничения произвола интернет-компаний США.