Женева, Швейцария, 27 января, 2021, 21:10 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 468 808 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 12 856 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 27 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Tasnimnews.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

Согласно последним данным, всего в мире выявлен уже 99 864 391 случай инфицирования, скончались от заболевания по меньшей мере 2 149 700 человек.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 410 152 случаях заражения коронавирусом и 10 413 умерших пациентах с COVID-19 за сутки.