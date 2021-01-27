Рим, 27 января, 2021, 21:07 — ИА Регнум. Помнить о трагедиях прошлого — обязанность цивилизованного общества, сказал в своем выступлении по случаю Дня памяти жертв Холокоста в среду, 27 января, президент Италии Серджо Маттарелла.

Quirinale.it Серджо Маттарелла

Эта память должна также помочь не допустить повторения подобных трагедий в будущем, следует не забывать, как опасны ненависть и чувство превосходства, отметил он.

27 января в Италии прошла серия траурных церемоний, участие в них приняли многие политические, общественные и религиозные деятели страны.