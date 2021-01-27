Анкара, 27 января, 2021, 21:16 — ИА Регнум. В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 179 419 поведённых ПЦР-тестов, выявили 7489 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 132 человека скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 27 января.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 449 839, смертельных случаев — до 25 476.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Турции доктор Батыр Бердыклычев высоко оценил процесс вакцинации в этой стране.

«За очень короткое время было привито более 1 миллиона человек. Потенциал национальной программы вакцинации в Турции действительно очень высок и эффективен», — заявил Бердыклычев.