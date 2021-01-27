Троицк, Челябинская область, 27 января, 2021, 20:39 — ИА Регнум. В Троицке Челябинской области сотрудники Росгвардии посетили местную жительницу, эвакуированную в 1943 году из блокадного Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Эвакуация людей из блокадного Ленинграда на грузовиках по Дороге Жизни

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Отец Валерии Нехорошковой в первые дни войны ушёл на фронт, а мать работала на мясокомбинате. Женщина вспоминает, что город бомбили и днём, и ночью. В 1943 году мать решила уехать с дочерьми трёх и шести лет в эвакуацию, желая спасти своих девочек от голода и военных действий.

Эвакуация шла по Дороге жизни. Лёд ещё не встал как следует, и поэтому несколько машин с детьми утонули. Семья Валерии Александровны смогла выбраться из блокады и товарным вагоном была отправлена на Южный Урал.

В вагонах многие простывали. Заболела и младшая сестра Валерии. Её определили в госпиталь в тяжёлом состоянии. Мать девочек устроилась работать на мясокомбинат, определив Валерию в детский сад, но вскоре заболела и умерла. Младшую сестру отдали в детдом и удочерили. Девочки потерялись на долгие годы.

Когда Валерия повзрослела, то стала искать свою сестру, и оказалось, что та жила совсем рядом. Позднее она всё же вернулась в город своего раннего детства, но, несмотря на расстояние, сёстры поддерживают родственные отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января 1944 года была разорвана блокада Ленинграда. С тех пор прошло уже 77 лет.