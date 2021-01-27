Киев, 27 января, 2021, 20:13 — ИА Регнум. В Киеве хорошо понимают, что конечная цель президента России Владимира Путина — совсем не Украина, заявила депутат Рады от фракции «Евросолидарность», глава комитета по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на одном из дискуссионных мероприятий сегодня, 27 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По мнению депутата Рады, Владимир Путин с помощью Украины намерен «установить свои правила на международной арене и стать самым крупным геополитическим игроком», используя для этого тактику «сначала я создам проблемы, а потом будем договариваться».

Также она выразила опасения, что прямо сейчас, когда новая администрация в США только пришла к власти и перегружена различными вопросами, президент России может воспользоваться этим моментом и «активизировать свою агрессию против Украины».

«Пятая колонна на Украине при этом будет активно участвовать в том, чтобы создать хаос и беспорядок в стране… Собственно, представители пророссийских сил уже активизировались и делают все для того, чтобы вернуть наше государство в российскую орбиту», — отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В качестве примеров такой активизации она отметила дискуссии по российской вакцине против коронавируса, а также заявления о возобновлении закупок в России электроэнергии или газа.

ИА REGNUM напоминает, что при президенте Порошенко Иванна Климпуш-Цинцадзе занимала пост вице-премьера правительства страны и отвечала за европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.