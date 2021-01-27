Киев, 27 января, 2021, 19:56 — ИА Регнум. Конституционный суд Украины сможет остановить процесс референдума, если у него будут какие-то опасения насчет вынесенной на голосование темы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Об этом в эфире телеканала ZIK сегодня, 27 января, сообщила народный депутат, замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«Противоречит ли конституции референдум, определяет Конституционный суд. Он может также остановить процесс референдума, пока не будет выводов, если у них есть какие-то опасения», — заявила Кравчук.

Также политик перечислила темы, которые точно нельзя выносить на всенародный референдум:

«Например, нельзя вынести на референдум вопрос бюджета, налоговые вопросы, вопросы, которые могут угрожать суверенитету, территориальной целостности, которые нарушают права людей, международные конвенции», — перечислила депутат.

ИА REGNUM напоминает, что ряд экспертов предполагают, что действующая власть Украины хочет прикрыть всенародными референдумами фактическую капитуляцию страны, поскольку на всенародное голосование будут вынесены условно «пророссийские» темы.

При этом в партии «Слуга народа» заявили, что пророссийские силы Украины с помощью всенародных референдумов не смогут продвигать выгодные им решения, касающиеся отношений с Россией или с «оккупированными территориями», поскольку в законе о референдуме есть соответствующие предохранители.