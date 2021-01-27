Париж, 27 января, 2021, 19:56 — ИА Регнум. Организаторы Каннского кинофестиваля объявили о переносе мероприятия с 11−21 мая на 6−17 июля 2021 года из-за неопределенной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Об этом в среду, 27 января, сообщает Le Figaro.

Werner Bayer Набережная Круазет, Канны

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Как утверждают журналисты, организаторы кинофестиваля учли уроки 2020 года, когда мероприятие переносилось несколько раз, и решили не дожидаться последствий массовой вакцинации от COVID-19, которая могла бы приостановить распространение вируса.

Напомним, 7 января организаторы Каннского кинофестиваля впервые допустили мысль о переносе мероприятия на летние месяцы из-за пандемии.