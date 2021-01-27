Киев, 27 января, 2021, 19:42 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (вторая по величине фракция в парламенте) Виктор Медведчук дал большое интервью французскому политическому альманаху Politique Internationale, в котором писал текущую политическую ситуацию в стране.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Фрагменты интервью приводит 27 января пресс-служба ОПЗЖ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ключевые тезисы интервью Медведчука состоят в следующем:

— процесс урегулирования конфликта в Донбассе по-прежнему в тупике из-за отсутствия политической воли. Ее не было у президента Порошенко, ее нет и у президента Зеленского;

— политика насильственной украинизации, попытки запретить празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне, переписывание истории, прославление нацизма и фашизма, жесткая санкционная политика — реально ли при этом Зеленскому и его команде вернуть Донбасс на Украину, а Украину в Донбасс?;

— Украина продолжает оставаться самой коррумпированной страной, по уровню преступности находится на первом месте в Европе, а по индексу привлекательности для ведения бизнеса занимает последнее место в Европе;

— мирный план с детальным описанием шагов для мирного урегулирования стал частью программы «Оппозиционной платформы — За жизнь»;

— «парламентское измерение «нормандского формата» позволит оказать существенное содействие переговорному процессу в «нормандском формате». Привлечение парламентариев четырех стран «нормандской четверки» (план ОПЗЖ поддержали не только парламентарии Франции, но и России, и Германии, и даже европарламентарии) способно сдвинуть переговорный процесс с «мертвой точки»;

— в настоящий момент уместно вспомнить об идее «Большой Европы» — от Лиссабона до Владивостока. Отдельные члены Евросоюза уже понимают, что надо руководствоваться интересами национальных экономик, а не геополитическими «хотелками» Вашингтона.

Согласно источнику, издание озаглавило материал «Украина — Россия: посредник». Как сочли в Politique Internationale, именно это слово наиболее точно отражает ту роль, которую Медведчук играет в непростых отношениях между крупнейшими странами Восточной Европы. Кембриджский словарь дает и более детальный перевод термина «Le go-between»: «Человек, который передает послания и говорит с теми, кто не может говорить друг с другом». Издание отмечает, что это определение удивительно точно характеризует позицию Медведчука и его роль в отношениях Украины и России, которую европейцы понимают очень хорошо.

В пресс-служба отметили, что Politique Internationale — один из наиболее авторитетных французских ежеквартальных политических альманахов, рассчитанных на профессиональную аудиторию.

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным последних соцопросов, именно партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» в настоящий момент возглавляет рейтинг политических сил Украины.