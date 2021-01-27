Вашингтон, 27 января, 2021, 19:29 — ИА Регнум. Об ужасах новой гипотетической пандемии заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс 27 января в интервью Süddeutsche Zeitung.

OnInnovation Билл Гейтс

Гейтс «Эта пандемия ужасна, но следующая может быть в десятки раз хуже».

Кроме того, нынешняя пандемия, вызвавшая необходимость перевода части деятельности на «дистант», а также потребность в самоизоляции, привела к тому, что «терпение людей определенно на исходе».

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Гейтс отметил, что мир «не подготовлен к следующей пандемии». Однако пройдёт время, и этот пробел будет восстановлен, считает миллиардер.

Гейтс «Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг — еще многое можно сделать».

Напомним, Гейтс, связанный с Национальными институтами здравоохранения (NIH) США и участвующий в финансировании проектов про разработке вакцин от коронавируса, не в первый раз предупреждает о риске новой пандемии.