Москва, 27 января, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Росстат зафиксировал снижение потребительских цен на подсолнечное масло в России впервые с момента заключения Минсельхозом и Минпромторгом соглашений об удержании цен с торговыми сетями и производителями, следует из опубликованного 27 января пресс-релиза ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подсолнечное масло в супермаркете

Согласно данным Росстата, за неделю с 19 по 25 января цены на подсолнечное масло в среднем по стране снизились на 0,1%.

В том числе, как сообщается, в 28 российских регионах отмечено снижение цен на 0,1−0,9%, ещё в семи — на 1−6,2%. В 20 субъектах Федерации цены не изменились. В то же время в 17 субъектах цены выросли на 0,1−1%, ещё в 13 субъектах — на 1,1−3,3%.

Также Росстат зафиксировал снижение цен на сахар-песок в среднем по России на 0,5%, куриные яйца — на 0,2%, стерилизованное молоко — на 0,3%, баранину и печенье — на 0,1%.

Напомним, Минсельхоз и Минпромторг в середине декабря минувшего года заключили соглашения с крупнейшими торговыми сетями и производителями о снижении и удержании цен на ряд продовольственных товаров, включая подсолнечное масло, до конца I квартала 2021 года.

После этого оба ведомства уже неоднократно заявили о снижении цен на подсолнечное масло как у производителей, так и в рознице. Между тем, по данным Росстата, потребительские цены на данный продукт продолжали расти: сообщалось, что в декабре они выросли на 1,7%, а с начала нового года — ещё на 0,2%.

Накануне в Росстате сообщили, что российские производители в декабре повысили цены на нерафинированное подсолнечное масло в среднем на 11%.

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