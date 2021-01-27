Бишкек, 27 января, 2021, 19:20 — ИА Регнум. Парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение разработанный депутатами Нурбеком Сыдыгалиевым и Искендером Гайпкуловым проект закона о передаче под управление президента госоргана, отвечающего за привлечение в страну инвестиций.

Kenesh.kg Зал заседаний Парламента Киргизии

Авторы законопроекта считают, что агентство по продвижению и защите инвестиций, находясь в ведении правительства, не смогло предпринять действенных мер для улучшения инвестиционной привлекательности Киргизии.

По мнению инициаторов законопроекта, если отвечающий за привлечение инвестиций госорган будет курировать лично глава государства, то это повысит привлекательность страны для иностранных инвесторов и позволит более эффективно привлекать вложения в экономику республики.

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