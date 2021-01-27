Париж, 27 января, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Франции потребовала открыть судебный процесс об «убийствах по неосторожности» в отношении авиакомпании Air France и авиастроительной компании Airbus из-за крушения самолета, выполнявшего рейс Рио-де-Жанейро — Париж в июне 2009 года, в результате крушения которого погибли 228 человек. Об этом в среду, 27 января, сообщает Le Figaro.

Pawel Kierzkowski Разбившийся самолёт A330 авиакомпании Air France за 2 года до авиакатастрофы

Как уточняют журналисты, 4 марта следственная палата Апелляционного суда Парижа объявит, будет ли проводиться судебное следствие в отношении Air France и Airbus.

Напомним, все пассажиры и члены экипажа, являющиеся представителями 34 национальностей, на борту самолета, разбившегося 1 июня 2009 года, погибли. Это самая крупная авиакатастрофа французской авиакомпании Air France с точки зрения количества жертв.