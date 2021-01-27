Москва, 27 января, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Компания «Аэрофлот» продлила до конца апреля закрытие ряда регулярных международных авиарейсов из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила 27 января пресс-служба авиаперевозчика.

Alex Beltyukov Самолёт «Аэрофлота»

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"Аэрофлот» вносит изменения в программу полётов регулярных международных рейсов в связи с продолжением действия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, речь идёт о международных направлениях, авиасообщение по которым на данный момент официально не возобновлено. Всего в перечень вошло 88 авиарейсов.

В частности, с 28 марта по 30 апреля отменены рейсы из российской столицы в Актау, Актобе, Аликанте, Алматы, Амстердам, Атырау, Афины, Баку, Бангкок, Барселону, Бейрут, Берлин, Бишкек, Брюссель, Болонью, Будапешт, Бухарест, Бухару, Валенсию, Варшаву, Вашингтон, Венецию, Вену, Верону, Вильнюс, Гавану, Гамбург, Ганновер, Гонконг, Гуанчжоу, Денпасар, Дрезден, Дублин, Дюссельдорф, Ереван, Загреб, Караганду, Кишинёв, Коломбо, Копенгаген, Костанай, Ларнаку, Лос-Анджелес, Лион, Лиссабон, Любляну, Мадрид, Майами, Малагу, Марсель, Милан, Мумбай, Мюнхен, Ниццу, Нью-Йорк, Неаполь, Осаку, Осло, Ош, Париж, Прагу, Пекин, Пхукет, Ригу, Рим, Римини, Салоники, Самарканд, Софию, Стокгольм, Таллин, Ташкент, Тегеран, Тель-Авив, Тенерифе, Тиват, Улан-Батор, Франкфурт-на-Майне, Ханой, Хошимин, Цюрих, Шанхай, Штутгарт и Шымкент.

Кроме этого, с 28 марта по 30 апреля отменены рейсы из Казани во Франкфурт-на-Майне, с 23 апреля по 30 апреля — рейсы из Москвы в Пальма-де-Майорку, с 24 апреля по 30 апреля — из Москвы в Бургас и Ираклион.

В «Аэрофлоте» отметили, что возврат пассажирам отменённых рейсов денежных средств за билеты, приобретённые дистанционно, будет осуществлён автоматически. Пассажирам, купившим билеты в агентствах или офисах продаж авиакомпании, следует обращаться по вопросу возврата в места их приобретения.