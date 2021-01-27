Мурманск, 27 января, 2021, 18:48 — ИА Регнум. В Мурманской области прививку от COVID-19 сделали 4448 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Gov-murman.ru Вакцинация от коронавируса. Мурманск

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Губернатор региона Андрей Чибис сегодня посетил прививочные пункты и оценил, как проходит массовая вакцинация северян.

«Массовая вакцинация против COVID-19 заработала в полной мере, и сегодня прививочные пункты открываются даже в отдаленных уголках нашей области. Записаться на прививку можно самостоятельно через портал «Госуслуги», также многие люди приходят в поликлиники, и их записывает врач с амбулаторного приема. Сегодня уже работает 21 прививочный пункт, хотя в понедельник их было только 15», — отметил глава области.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Мурманской области выявили 198 новых случаев COVID-19.