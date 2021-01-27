В Тамбовской области действуют 34 пункта вакцинации от коронавируса
Тамбов, 27 января, 2021, 18:22 — ИА Регнум. В Тамбовской области вакцинация от коронавируса идёт в 34 поликлиниках. Все площадки оснащены необходимым морозильным оборудованием. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
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На заседании было отмечено, что для выработки коллективного иммунитета необходимо привить более 60% взрослого населения. Заместитель руководителя штаба, первый заместитель главы администрации области Олег Иванов призвал глав муниципалитетов содействовать медицинским учреждениям в проведении вакцинации, а также организовать широкую информационную работу с населением.
Сегодня в регионе действуют 34 пункта вакцинации, все площадки оснащены необходимым морозильным оборудованием. Дополнительно формируются 45 мобильных прививочных бригад для выездной вакцинации, в том числе в сельские населенные пункты.
Всего в область поступило 16 292 комплекта двухкомпонентной векторной вакцины «Спутник V». Еще 9200 комплектов ожидается до конца января и более 23 тысяч доз — в феврале. По состоянию на 27 января, привиты более 13 тыс. тамбовчан, большинство из которых — люди работоспособного возраста.
Заместитель начальника управления здравоохранения области Татьяна Вяльцева проинформировала, что у 93% добровольцев, получивших прививку в прошлом году, выработался очень хороший иммунитет. Серьезных побочных явлений, требующих медицинского вмешательства, не выявлено.
Она отметила, что записаться можно разными способами: через единый портал госуслуг, непосредственно в поликлинике, по телефонам регистратуры или единому номеру кол-центра 8−800−200−24−21.