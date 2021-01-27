Санкт-Петербург, 27 января, 2021, 18:11 — ИА Регнум. Из петербургского парламента уволена юрист Анна Довгалюк, сотрудница аппарата Законодательного собрания. Об этом 27 января сообщил журналистам спикер Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Такая реакция руководства последовала за инцидентом на дороге: в ночь на 23 января Довгалюк попала в аварию на Херсонской улице. Она управляла автомобилем Mercedes S450 и врезалась в остановившийся на светофоре автомобиль. Медосвидетельствование по предложению прибывших на место ДТП сотрудников ГИБДД девушка проходить отказалась.

«Я всегда говорю, что скомканную репутацию утюгом не разгладить. Поэтому у нас всегда дистанция короткая. Утром произошло — в 9 часов я уже подписал распоряжение об увольнении. Вот и всё. Какой бы юрист профессиональный ни был, кем бы он ни был, Мариинский дворец — это зона трезвости», — сказал Макаров.

Спикер считает, что отказ бывшей сотрудницы подуть в трубочку по требованию ГИБДД — это «вызов» сотрудникам полиции, так что теперь с Довгалюк будут разбираться они.

Напомним, отказ от медосвидетельствования наказывается так же, как управление автомобилем в пьяном виде — штрафом в 30 тыс. рублей и лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.