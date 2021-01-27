Москва, 27 января, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Россия в 2020 году заняла четвертое место в мире по темпам отказа от наличных денег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала данные Центрального банка РФ, согласно которым в РФ почти на 2,5 трлн рублей увеличился объем наличных денег в обращении.

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«Пандемия стала наиболее масштабным фактором роста наличности, — сказала Воронкова. — Однако вклад в этот процесс внесла и потребительская инфляция, при том что особенно цены росли на продукты питания. В текущем году наблюдался существенный отток и с банковских вкладов (примерно 3% за 9 месяцев) как реакция на пандемические риски, но и как отклик на снижение процентов по вкладам и введение налога на банковские вклады».

По ее мнению, в будущем ждать подобных рекордов от наличного оборота едва ли приходится.

«Ресурсная база для роста наличного оборота ограничена все еще продолжающимся трендом падения текущих доходов населения и сокращением как формальных, так и неформальных сбережений населения, — сказала Воронкова. — Способствует связыванию наличности в будущем и политика Центробанка, нацеленная на развитие все новых форм личного инвестирования. Пандемия стала катализатором расширения сферы дистанционного обслуживания, что также можно рассматривать в перспективе как фактор против роста наличности. Безналичные расчеты в розничном обороте сегодня составляют примерно две трети от общего объема. А Россия в 2020 году заняла четвертое место в мире по темпам отказа от наличных денег».

Кроме того, она подчеркнула, что рост спроса населения на наличные, несомненно, обостряет проблему банковской ликвидности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году темп прироста в РФ объема наличных значительно снизится по сравнению с 2020 годом.