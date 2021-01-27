Ярославцы отбились от расширения дорог на Красном Перекопе
Ярославль, 27 января, 2021, 17:45 — ИА Регнум. В Ярославле жители улиц Гудованцева, Софьи Перовской, Соловьева, Халтурина и поселка Новое Творогово добились отмены планов по расширению дорог и изъятия для этого земельных участков. С заявлением об этом выступил в социальных сетях мэр города Владимир Волков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе жители вышли на народный сход против расширения улиц.
Планы расширить улицы Гудованцева, Новое Творогово и Софьи Перовской появились ещё в 1996 году. В 2020 году появился проект по планировке данной территории. Он был вынесен на общественные обсуждения и вызвал возмущение местных жителей. Они полагают, что расширение дорог ведётся в интересах застройщиков.
Ранее на народном сходе жители приняли обращение, в котором говорилось, что «мнение людей не имеет для городской власти никакой ценности». Но, как выяснилось, власти прислушались к жителям и учли их пожелания при принятии решения.