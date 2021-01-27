Санкт-Петербург, 27 января, 2021, 17:40 — ИА Регнум. В Ленинградской области годовая инфляция в декабре 2020 года составила 4,1% после 3,4% в ноябре того же года. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России.

Пресс-служба ЦБ РФ. Инфляция в Ленобласти остается ниже, чем в целом по России.

Динамику развития инфляции в регионе в конце 2020 года, в основном, определяли временные факторы, характерные для большинства регионов страны: ослабление рубля в предыдущие месяцы, эпидемиологическая ситуация, сокращение поставок некоторых овощей. При этом часть факторов, в том числе региональных, оказывала сдерживающее влияние на инфляцию.

«Например, благодаря росту производства молочного сырья в Ленобласти замедлился рост цен на сливочное масло. В сфере услуг в декабре продолжали снижаться цены на сотовую связь: жители Ленинградской области, как и по всей стране, все больше отдают предпочтение мессенджерам, на что операторы сотовой связи реагируют более гибким подходом к ценообразованию на свои тарифы», — объяснил управляющий отделением по Ленобласти Северо-Западного ГУ Банка России Сергей Григорьев.

В результате инфляция в Ленинградской области остается ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (4,8%) и по России в целом (4,9%).

По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в стране составит 3,5−4,0% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем.