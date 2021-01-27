Москва, 27 января, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Новый президент США показал себя хорошим политиком: он не хочет «холодной войны» с Россией прямо сейчас, считает председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 27 января, отвечая на вопрос, почему США хотят продлить действие Договора СНВ-3.

Gage Skidmore Джо Байден

«Дело не только в том, что в случае прекращения Договора СНВ-3 у нашей страны хватит возможностей, чтобы увеличить свой ядерный арсенал. США пока опережают нас по количественным показателям. Дело в том, что у Штатов нет такого количества оружия, не подпадающего под Договор, но обладающего столь же мощными характеристиками, как у нас. Поэтому, несмотря на численное превосходство в ядерном оружии, «гонку вооружений», которая неизменно начнется после отмены Договора СНВ-3, Соединенные Штаты просто не выдержат. Поэтому продление Договора на любых условиях для них — единственный способ сохранить вес и авторитет в мире», — отметил он.

«Для нас же выгода состоит в том, что мы не будем ничего менять в наших системах вооружений в угоду «дополнительным условиям» США. Ситуация в мире останется стабильной, не будет новой «гонки вооружений», не будет «холодной войны», не будет эскалации напряжения между странами в ближайшие пять лет. Продление Договора СНВ-3 на пользу не только России и США, но и всему миру», — добавил генерал-майор.