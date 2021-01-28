Ватикан, 28 января, 2021, 03:17 — ИА Регнум. Хоть Дональд Трамп и поставил отношения с Китаем на грань холодной войны, для Пекина уход этого президента — не самая лучшая новость, считают в итальянском издании AsiaNews. Ведь Трамп был «могильщиком гегемонии США».

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Ушедший со своего поста президент оказался не в силах объединиться с азиатскими партнерами, тем самым подорвав собственные усилия по сдерживанию Китая. Что, кстати, подтверждается решениями ЕС и Японии заключить с Китаем важные торговые соглашения. Среди китайских экспертов есть мнение, что Джо Байден может оказаться для Китая более опасным, чем Трамп, если продолжит антикитайский курс предшественника, добавив к этому восстановленное сотрудничество с союзниками. Что мы имеем на этом поле сейчас?

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил Байдена в желании придать новый импульс двустороннему сотрудничеству, основанному на общих ценностях — в том числе противодействию Китаю. Правда, пока что Пекину на руку раскол в оппозиции (во главе с США), например, Сеул не намерен выбирать между КНР и США, а слова о равноценном значении отношений и с Китаем, и с США в унисон с ним повторяют страны Юго-Восточной Азии. На таком фоне Пекин способен оценить свои силы как достаточно убедительные для наступления.

О других темах, которые обсуждает мировая католическая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «Байдену и папе Франциску стало невозможно иметь дело с епископами США».