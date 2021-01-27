Ярославль, 27 января, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Ярославская область получит ещё 65 млн рублей на приобретение лекарств для лечения амбулаторных больных коронавирусом. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Миронов. Деньги выделены региону правительством России.

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«Все необходимые препараты выдаются пациентам по рецепту лечащего врача. Важно, чтобы граждане своевременно получали необходимую помощь и препараты, во многом от этого зависит как будет протекать заболевание. Сейчас бесплатные лекарства в регионе получили уже 14 475 человек», — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в области сократилось количество пациентов ковид-клиник, но выросло число тех, кто лечится от коронавируса дома.