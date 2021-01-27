Боровск, Калужская область, 27 января, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Директор боровской школы № 1, депутат районного собрания Сергей Купранов предложил местному предприятию ООО «Боровск-Авто» разместить на автобусе портрет ветерана педагогического труда, кавалера ордена Ленина Анфисы Бондарёвой. Об этом 27 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационного обеспечения Законодательного собрания Калужской области.

Zskaluga.ru Автобус с портретом педагога Анфисы Бондарёвой

Уже в ближайшие дни автобус с изображением известного педагога района выйдет на маршрут. Первыми пассажирами автобуса станут ученики Боровской школы №1, где педагог преподавала много лет.

Одновременно в образовательном учреждении пройдут открытые уроки, на которых школьникам расскажут об учительской биографии Анфисы Бондарёвой.