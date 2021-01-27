Санкт-Петербург, 27 января, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга в 2021 году выделят 5,5 млрд рублей на государственную программу по обеспечению правопорядка и безопасности в городе. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Полиция

О выделении из городского бюджета средств объявил губернатор Александр Беглов на заседании коллегии ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которое прошло в режиме видеосвязи.

Глава города отметил, что благодаря работе правоохранительных органов Петербург остается одним из безопасных городов России, в том числе во время эпидемии коронавируса.

«Благодаря профилактической работе в городе сохраняется относительно низкий криминогенный уровень. В 2020 году на 42% снизилось число угонов автомобилей, на 31% — квартирных краж. Значительно меньше стало преступлений в общественных местах и на улицах, смертельных ДТП», — отметили в Смольном.

Александр Беглов напомнил, что город регулярно оказывает помощь правоохранительным органам, выделяет средства на закупку транспорта и техники, ремонт зданий. В январе на эти цели перечислено 450 млн рублей, до конца 2021 года планируется выделить еще 250 млн рублей.

«На госпрограмму «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» из городского бюджета в 2021 году выделено 5,5 млрд рублей. В рамках программы в городе уже установлено 45 тыс. камер видеонаблюдения. В этом году работа будет продолжена», — уточнили в пресс-службе городской администрации.

Губернатор также указал на ключевые моменты, на которые необходимо обратить особое внимание — усилить борьбу с киберпреступлениями, в том числе с хищением средств через интернет, с незаконной торговлей алкоголем. А также более активно вести профилактическую работу по обеспечению безопасности на дорогах Петербурга.