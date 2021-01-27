Киев, 27 января, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на брифинге в Киеве сегодня, 27 января, «прорекламировал» российскую вакцину от коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.

Министерство здравоохранения России Российская вакцина от коронавируса

Дипломат отметил, что поскольку закупки вакцины в ЕС проводятся централизованным способом, Венгрия получает гораздо меньше доз для прививок, чем нужно стране. Поэтому, по его словам, в Венгрии решили вести дополнительные переговоры с Китаем и Россией, чтобы закупить вакцины.

«Компетентные органы Венгрии уже выдали разрешение на закупку российской вакцины… Если выдадут разрешение на китайскую вакцину, то, конечно, мы тоже будем ее использовать», — заявил Петер Сийярто.

Глава МИД отметил, что экономика Венгрии ежедневно получает серьёзный ущерб из-за коронавируса — «и чем скорее и чем больше людей власти смогут привить, тем скорее можно поставить на ноги экономику».

ИА REGNUM напоминает, что власти Украины категорически отказались рассматривать варианты с российской вакциной, несмотря на предварительные договоренности по этому вопросу, которые обеспечила украинская оппозиция.

При этом сегодня же был опубликован материал издания The Economist, в котором говорится, что Украина, в числе других стран с низким уровнем достатка, не получит широкого доступа к «западным» вакцинам от коронавируса до 2023 года.

Ранее стало известно, что Венгрия заключила с Россией договор о поставке 2 млн доз вакцин от коронавируса.