Санкт-Петербург, 27 января, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Две крупные строительные компании ЛСР и ЦДС в 2021 году приступают к возведению больших жилых комплексов на территории Ленинградской области, вблизи Санкт-Петербурга. За десять предстоящих лет недалеко от петербургских муниципальных образований Ржевка и Рыбацкое будет возведено более 5,5 млн кв. метров жилья. Об этом 27 января сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Строящиеся дома

По его словам, в период с 2021 по 2031 год «Группа ЛСР» планирует возвести к востоку от муниципального округа Ржевка около 1 млн кв. м жилья, четыре школы на 3,1 тыс. мест, девять детских садов на 2 тыс. мест, поликлинику на 617 посещений в смену и станцию скорой медицинской помощи не менее чем на три автомобиля.

Для воплощения проекта между правительством Ленинградской области и компанией ЛСР заключено соглашение о выкупе возведенных застройщиком объектов образования по программе «Соцобъекты в обмен на налоги».

«Для создания инженерной инфраструктуры нового города необходимо около 5 млрд рублей. Рассматривался вариант выдачи гарантии Ленобласти под инфраструктурные облигации, но сейчас основной вариант — строительство сетей за счет бюджета региона дочерними структурами и возврат (средств) за счет платы за подключение и пользование», — пояснил чиновник.

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Второй крупный проект будет реализован в деревне Новосаратовка, расположенной во Всеволожском районе Ленобласти, на противоположном берегу Невы от МО «Рыбацкое» Санкт-Петербурга. Первую очередь проекта уже начала воплощать компания ЦДС на участке площадью 97 га, где будет построено 42 жилых дома площадью около 900 тыс. кв. метров. Всего там планируется возвести 4,5 млн кв. метров жилья.

Ввиду чего между правительством Ленобласти и застройщиком заключено соглашение, которое предусматривает строительство шести детских садов на 1530 мест, двух школ на 2475 мест и амбулаторно-поликлинического учреждения со станцией скорой помощи вместимостью 600 посещений в смену.