Москва, 27 января, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Цифры России по борьбе с бедностью, конечно, впечатляют и абсолютно справедливо отражают тренд, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

«Вместе с тем, в них заложены не только успехи по борьбе с бедностью. Но и налоговая реформа начала нулевых годов, когда была введена плоская шкала налогообложения в 13%. В результате существенная часть зарплат вышла из тени.

Российская бедность имеет главную причину. Шоковая терапия. В 1992 гиперинфляция уничтожила советские сберкнижки. Формально государство собирается платить компенсации. Однако по факту ясно, что эти выплаты отложены навсегда.

Решить проблему можно распределив пропорционально советским вкладам государственные пакеты акций Сбера, Ростелекома, Транснефти, Роснефти и Газпрома. Естественно, сохранив за государством контроль через механизм золотой акции.

Ну и в заключение, социальное неравенство в России по мировым меркам среднее. Повода особо переживать на этот счет нет. А проблема безработицы будет в целом решена через вакцинацию от коронавируса и снятие ограничений», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 27 января президент России Владимир Путин во время онлайн-выступления на «Давосской неделе» заявил, что. «по оценкам Всемирного банка, в Китае число людей с более низкими доходами сократилось с 1,1 млрд человек в 1990 году до менее чем 300 млн в последние годы. Это, безусловно, успех Китая.

В России с 64 млн человек в 1999 году до порядка 5 млн в настоящее время. И мы считаем, что это тоже движение вперед в нашей стране ― в самом главном, кстати говоря, направлении».

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