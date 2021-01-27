Москва, 27 января, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла внесенный правительством РФ законопроект, которым предусматривается расширение круга лиц, подлежащих государственной защите, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

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Госзащиту предлагается распространить на служащих Вооруженных сил РФ, принимавших непосредственное участие в борьбе с терроризмом, на федеральных государственных гражданских служащих органов внешней разведки РФ, принимавших непосредственное участие в специальных операциях или выполнявших специальные функции по обеспечению безопасности страны, а также на сотрудников Росгвардии, принимавших непосредственное участие в пресечении действий вооруженных преступников, незаконных вооруженных формирований и иных организованных преступных групп.

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Законопроект о дополнительной госзащите сотрудников МВД, Росгвардии, Минобороны и СВР внесли в Госдуму депутаты «Единой России» Александр Хинштейн и Василий Пискарёв 11 января 2021 года.