Северодвинск, Архангельская область, 28 января, 2021, 00:43 — ИА Регнум. С главным советником генерального директора АО «ПО Севмаш» Эдуардом Борисовым Северодвинск простился 11 января. Как вспоминают этого человека в его городе, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUMВладимир Станулевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдуард Борисов

«Это был человек удивительной судьбы. Жизнь преподносила ему разные повороты, но он всегда очень достойно и с честью выходил из сложных ситуаций. Город и «Севмаш» ему обязаны многим», — говоритМихаил Будниченко, генеральный директор АО «ПО Севмаш».

Владимир Никитин, советник генерального директора «Объединенной судостроительной корпорации», рассказывает, как в начале 1990-х годов на базе Государственного Российского Центра атомного судостроения Борисов прорабатывал проблемы всех оборонных предприятий Северодвинска и формировал единые экономические задачи и цели. Стратегические программы и планы развития, расчеты производственных мощностей, как грамотный и опытный экономист, Эдуард Сергеевич готовил и продвигал в Правительстве в интересах всех предприятий Северодвинска. «В ходе строительства платформы «Приразломная» и модернизации авианосца для Индии разработанные Борисовым Э. С. нормативы работ и ценовые показатели учитывали кооперацию работ заводами «Звездочка» и «Арктика». Опыт, полученный при реализации этих крупных проектов, используется сегодня», — говорит Никитин.

Читайте подробности в статье Владимира Станулевича «Северодвинск простился с Эдуардом Борисовым, но его дело и книги живут».