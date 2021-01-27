Минск, 27 января, 2021, 15:43 — ИА Регнум. «Поддерживать Лукашенко бессмысленно», — заявил 27 января в прямом эфире на канале «Украина.ру» политолог Ростислав Ищенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По мнению эксперта, в ситуации 2020 года Александр Лукашенко продемонстрировал результаты неадекватной собственной политики — как внутренней, так и внешней.

Бессменный белорусский правитель ждал неприятностей от России, будучи дезинформированным своими спецслужбами. По наблюдениям эксперта, российское руководство старается дистанцироваться от публичного обсуждения белорусской проблемы, так как поддерживать Лукашенко в публичной дискуссии — это только себя дискредитировать.

Осенью 2020 года Лукашенко пережил атаку с Запада, который перешёл к тактике долговременной осады. Впереди у белорусского правителя «тайфун», считает политолог.

Идеологические провалы Лукашенко, отметил эксперт, явлены в насаждении «литвинства» и официальной политики «белорусизации». В итоге выросло целое поколение оппозиционеров, которое «создано руками самого Лукашенко». Наглядно это демонстрируют социальные сети.

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«В Белоруссии социализма меньше, чем даже в Китае», — констатировал эксперт. Он также обратил внимание на некомпетентность Лукашенко в экономических вопросах, несмотря на долгое бессменное правление (с 1994 года).

Вариантов смещения Лукашенко «достаточно», уверен Ищенко. Например, «можно, как с Павлом I, — «апоплексический удар». Сам же белорусский правитель из нынешнего кризиса, отметил политолог, «не вышел пока, он даже не начал выход и, судя по его заявлениям, даже не собирается выходить».