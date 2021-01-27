Москва, 27 января, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Начало массовой вакцинации населения развитых стран стало ключевой причиной улучшения прогнозов мирового экономического роста, но это не единственный фактор. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитализм

«Первые действия 46-го президента США дают миру надежду на преодоление американо-китайских противоречий, а это прямой путь к новым возможностям в части расширения объемов производства и возможностей инвестиций с мультипликативным эффектом, — сказал Чередниченко. — Более того, достигнутая договоренность между США и Россией на продление Договора СНВ-3 представляет собой не только ключевое решение в плане безопасности. Оно дает определенную надежду на возможности конструктивного взаимодействия и по иным направлениям, включая экономически важные, что позволит открыть не только дополнительные экономические перспективы для России и США, но и для мира в целом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, новому президенту США Джо Байдену нельзя полностью отказываться от наследия его предшественника Дональда Трампа, поэтому ему необходимо продолжить проводить жесткий курс в отношении Китая.