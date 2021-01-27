Кострома, 27 января, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Костромской области выделили 20 миллионов рублей на строительство спорткомплекса. Об этом со ссылкой на распоряжение правительства России сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Футбольное поле

Федеральные средства область потратит на возведение спортивно-оздоровительного комплекса с тренажерами, беговыми дорожками, футбольным полем, катком для занятий хоккеем, площадкой для игры в баскетбол и зоной для прыжков в длину и высоту. Площадка разместится на месте стадиона костромской школы № 37, расположенной в микрорайоне Черноречье.

Заниматься на площадке смогут ученики школы и жители микрорайона. Территорию под строительство благоустроят за счёт бюджета областного центра. Ожидается, что строить комплекс начнут в 2021 году.

Кроме этого, в Костроме анонсировали создание двух новых зон отдыха в активно застраивающихся районах города — в районе улицы Магистральной, рядом с лыжероллерной трассой и в одном из Давыдовских микрорайонов. За обустройство парков заплатит благотворительный фонд «Будущее сейчас», вице-президентом которого является сын губернатора Костромской области Константин Ситников. Вся созданная инфраструктура территорий будет передана на баланс города. Конкретные сроки создания парков, а равно и суммы, которые планируется затратить на их создание, пока не разглашаются.

Отметим, что федеральные субсидии на строительство спортивных объектов в общей сумме 2 миллиарда рублей получили 78 из 85 субъектов России. Соседней Ярославской области выделили 20 миллионов рублей, Кировская и Нижегородская области, граничащие с Костромским регионом, получили по 40 миллионов рублей.