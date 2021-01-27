Киев, 27 января, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Действующая власть Украины хочет прикрыть всенародными референдумами капитуляцию страны, заявил в своем комментарии 27 января украинский политолог Виталий Бала.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По мнению эксперта, во время войны, экономического кризиса и пандемии коронавируса для Киева принимать закон о референдуме является «чистым спекулятивным популизмом».

«Депутаты, которые проголосовали за этот закон, по моему мнению, должны сложить мандаты и заниматься любыми другими делами, но только не политикой. Они фактически переложили свою ответственность на референдумы… Зачем тогда выбирать депутатов, если на референдуме можно решать различные вопросы, а всё остальное правительство или администрации в областях решат», — задается вопросом Бала.

Политолог подозревает, что нынешние власти Украины планируют через референдумы легализовать следующие вопросы: автономия и особый статус Донбасса, русский язык, мир с Россией, а также подача воды в Крым.

«Теперь Зеленский может говорить, что выполнил свое предвыборное обещание и он будет на этом делать главный акцент. А обещания относительно снижения тарифов в два раза так и останутся обещаниями… При этом, скорее всего, уже первый референдум приведет к противостоянию на Украине, но кто в действующей власти думает об этом? Такое впечатление, что там в принципе некому думать», — заявил Бала.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в партии «Слуга народа» заявили, что пророссийские силы Украины с помощью всенародных референдумов не смогут продвигать выгодные им решения, касающиеся отношений с Россией или с «оккупированными территориями». В партии Зеленского пояснили, что принятый 26 января Радой законопроект о референдуме предусматривает конкретные меры предосторожности, чтобы такого поворота событий не произошло.