Москва, 27 января, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Очередное совещание правительства на тему повышения эффективности реализации мер социальной поддержки отдельных категорий российских граждан проведет 28 января президент России Владимир Путин. Об этом 27 января сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Основной темой встречи станет повышение эффективности реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков выступит на заседании с докладом на эту тему и уточняется, что также будет проведено рассмотрение ряда важных текущих вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что глобализация мировой экономики привела к неоднозначным результатам для общественного благосостояния.