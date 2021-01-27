Нью-Дели, 27 января, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В сети появились шпионские снимки компакт-кросса Renault Kiger. Снимки новинки размещены на сайте Motor Beam.

Motor Beam Renault Kiger

Kiger представят в Индии 28 января нынешнего года. Однако уже сейчас можно сказать, что серийная версия автомобиля внешне будет не сильно отличаться от концепта, который дебютировал в конце осени 2019 года.

Серийный вариант модели будет иметь двухрядные светодиодные фары, на крыше появятся рейлинги, а вот радиаторная решётка получит более простой дизайн.

По размерам новый кроссовер будет сопоставим с Lada XRay. При этом длина автомобиля не будет превышать четырёх метров. Клиренс компакт-кросса составит 205 или 210 мм.

Соберут автомобиль на упрощенной модульной «тележке» CMF-A+. На ней уже построены модели Renault Kwid и Nissan Magnite.

Ранее компания Renault представила концепт небольшого электрокара, созданного в честь модели R5, которая выпускалась с 1972 по 1996 год. Всего было выпущено 5,5 тыс. таких авто.

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