Красногорск, 27 января, 2021, 15:18 — ИА Регнум. В течение 2021 года в Подмосковье планируется завершить строительство и реконструкцию 40 бюджетных объектов образования, культуры, спорта и здравоохранения. Об этом 27 января сообщается на сайте правительства Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стройка

Наиболее крупные учреждения образования должны ввести в эксплуатацию в Раменском, Солнечногорске и Подольске. В этих населенных пунктах планируется построить пять школ на 1,1 тысячу мест.

«Общая площадь бюджетных социальных объектов, которые планируется построить в 2021 году — более 380 тысяч квадратных метров», — заявил начальник регионального Главгосстройнадзора Артур Гарибян.