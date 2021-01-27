Санкт-Петербург, 27 января, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области готовят обращение к вице-премьеру правительства РФ Марату Хуснуллину с просьбой выделить Санкт-Петербургу средства на продление «оранжевой» (четвертой) ветки Петербургского метрополитена не до города Кудрово, как предполагалось ранее, а до деревни Новосаратовка, где строительная компания ЦДС с партнерами планирует масштабное жилищное строительство. Об этом предложении 27 января сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Кудрово

Он напомнил, что метрополитен целиком принадлежит Санкт-Петербургу, поэтому вкладывать в его строительство деньги могут только власти города, даже если станции подземки находятся на территории Ленинградской области (в настоящий момент на территории региона есть только одна станция «Девяткино», — прим. ред.).

Москвин рассказал, что в настоящий момент Ленинградская область готовит обращение к вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой выделить средства на продление «оранжевой» (четвертой) линии Петербургского метрополитена не до Кудрово, где станция метро появится в 2025 году, а до Новосаратовки, где Группа ЦДС с партнерами планирует построить 4,5 млн кв. метров жилья.

«Мы считаем, что строительство станции метро поможет развить эту территорию и выполнять планы Минстроя по вводу жилья в регионе. При этом трафик будет в обе стороны, так как в рядом с новым городом расположена промзона с большим количеством рабочих мест», — пояснил Москвин.

Чиновник указал, что при строительстве станции «Кудрово» планируется возвести электродепо, которое пока что по документам значится на территории лесного фонда. Земельный участок под нужны метрополитена находится за кольцевой автомобильной дорогой (КАД) и расположен вдоль Мурманского шоссе (трасса «Кола»).

"Хорошо, чтобы этот участок остался как лес. Мы готовы рассмотреть включение его в границы города Кудрово именно как парк, чтобы там ничего нельзя было сделать или построить. Под КАД сделать проход и проезд для пешеходов и велосипедистов, чтобы жители Кудрово могли ходить туда отдыхать», — пояснил Москвин.

Поэтому региональные власти предлагают Петербургу перенести электродепо в Новосаратовку, там, где промзона, и просят помочь Санкт-Петербургу средствами у правительства Российской Федерации.

Напомним, в этом году планировалось объявить конкурс на проектирование станции в Кудрово, но из-за пандемии коронавируса этот план пришлось перенести на следующий год.

Станция метро в Кудрово должна стать второй по счету станцией Петербургского метрополитена на территории Ленобласти. Она должна появиться на участке Лахтинско-Правобережной (четвертой, оранжевой) линии Петербургского метрополитена. Предполагалось, что будет построено и электродепо «Правобережное» на территории Ленобласти, а «Кудрово» станет промежуточной станцией между действующей станцией «Улица Дыбенко» и депо.