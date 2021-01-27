Берлин, 27 января, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель BMW представил спецверсию спортивного седана M5 под обозначением CS (ClubSport). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Bmwgroup.com BMW M5 CS

BMW M5 CS стала самой производительной и быстрой серийной моделью M5 в истории бренда. Под капотом новинки установлен битурбированный мотор V8 рабочим объёмом 4,4 л мощностью 635 л. с. Силовой агрегат сочетается с 8-скоростным «автоматом» и приводом 4×4. Новый движок заменит базовый 625-сильный агрегат.

Для получения лучшей динамики автопроизводители установили облегченные кузовные элементы из углеволокна и снизили общую массу машины на 70 кг. Теперь седан весит 1825 кг.

До «сотни» M5 CS разгоняется всего за три секунды. Максимальная скорость составляет 305 км/ч — на 55 км/ч быстрее, чем у топовой BMW M5 Competition.

Напомним, в прошлом году дилеры BMW продали по всему миру 42 721 автомобиль — на 3% больше, чем в предшествующем году. Кроме того, было продано 2540 машин MINI и 2525 мотоциклов BMW.

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