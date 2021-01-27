Санкт-Петербург, 27 января, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Комитет по строительству Ленинградской области из-за увеличения средней стоимости арматурной стали, что сразу сказалось на стоимости жилья, обратился в Министерство строительства и ЖКХ России для пересчета индекса цен расчётным методом, а не единым индексом, чтобы выровнять ситуацию и сдержать рост цен. Об этом 27 января сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство жилых домов

По его словам, если пять лет назад квартиру в Ленобласти можно было купить за 60 тыс. рублей за 1 кв. м, то со временем интерес к региону у покупателей вырос, ввиду чего сейчас квадратный метр стоит около 120 тыс. рублей.

На днях состоялась видеоконференция с Минстроем РФ, представители которого попросили власти Ленобласти подготовить аналитику по росту цен и предложения по механизмам изменения стоимости в действующих и перспективных контрактах. А также предложения по ограничению роста цен на строительную продукцию.

Комитет по строительству Ленобласти посчитал, что за полгода год цена на арматурную сталь выросла на 70−90%, а по некоторым позициям — более чем на 100%. Среднее увеличение цены на арматурную сталь составило около 35 тыс. рублей за тонну.

«Был сделан анализ по объектам АИП (адресной инвестиционной программы), только из-за стали увеличение стоимости строительно-монтажных работ составило от 1 до 20 млн рублей, в зависимости от типа строящегося объекта», — отметил Москвин.

Из-за этого региональные власти подали материалы в Минстрой для пересчета индекса цен расчётным методом, а не единым индексом.

«В качестве предложения мы направили в Минстрой просьбу ограничить экспорт сырья и готовой сталелитейной продукции, которая используется в строительстве», — пояснил зампред правительства Ленобласти.