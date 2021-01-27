Москва, 27 января, 2021, 14:38 — ИА Регнум. У российских туристов стали пользоваться популярностью гастрономические туры. Спрос на такие туры ежегодно растёт на 17%, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Борис Кустодиев. Купчиха за чаем (фрагмент). 1918

Доля гастрономических туристов составляет порядка 10% от всех клиентов российских туроператоров. В пятёрку самых популярных гастрономических туров входят Краснодарский край, Крым, Калининград, Ростов-на — Дону и Астрахань.

Наиболее востребованные у российских гастрономических туристов — винные и сырные дегустации, посещение фермерских хозяйств, рестораны авторской кухни, мастер-классы по приготовлению различных национальных блюд.

Как сообщало ИА REGNUM, событийные туризм набирают популярность в России и по всему миру.

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