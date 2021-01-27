Бишкек, 27 января, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Экс-кандидат в президенты Мыктыбек Арстанбек предлагает исключить из русской версии конституции пункт о том, что Киргизия является светским государством, вписав вместо него пункт «исламское государство». Об этом общественный деятель заявил на заседании конституционного совещания, передает «Kaktus.media».

Дарья Антонова ИА REGNUM Молитва

По его словам, внести такие изменения в проект новой конституции республики нужно для того, чтобы не нарушать права проживающих в республике мусульман.

«В киргизском языке нет понятия «светское», потому и не возникает проблем. Но в русском тексте понятие «светское» рождает много споров. Население становится более религиозным, рано или поздно это понятие будет включено в конституцию», — подчеркнул Арстанбек.

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