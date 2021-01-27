Курган, 27 января, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Курганские школьники будут проходить утренний фильтр за считанные секунды. Об этом сообщает региональный департамент образования и науки.

Департамент образования и науки Курганской области Новые комплексы для утреннего фильтра

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В школах Кургана устанавливаются аппаратно-программные комплексы для дезинфекции рук с функцией измерения температуры тела и распознавания лица.

Данные комплексы будут установлены в течение месяца во всех школах Зауралья. Средства на 378 комплексов были выделены Министерством финансов и Министерством промышленности Российской Федерации.