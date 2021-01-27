Калуга, 27 января, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Сегодня, 27 января, состоялось первое в 2021 году заседание Городской думы Калуги. Депутаты заслушали отчёт главы городского самоуправления Юрия Моисеева. Как сообщает пресс-служба Городской думы, Моисеев поблагодарил за плодотворную работу депутатов шестого созыва и своего заместителя Александр Иванова, на протяжении двадцати лет возглавлявшего парламент.

Пресс-служба Городской думы Калуги Дума Калуги провела первое заседание в этом году

«В прошлом году в Калуге были успешно проведены такие значимые мероприятия, как предварительное внутрипартийное голосование партии «Единая Россия», голосование по поправкам в Конституцию, выборы губернатора Калужской области, депутатов Городской думы и Законодательного собрания, — отметил Юрий Моисеев. — Всё это — результат слаженной и конструктивной работы всех ветвей власти».

Глава Калуги подчеркнул, что в прошедшем году в городе выполнен большой объём работ по ремонту дорог, дворов и жилых домов, строительству социальных и спортивных объектов, объектов благоустройства, депутатский корпус осуществлял контроль на всех этапах работ.

«Многие депутаты Городской думы приняли активное участие в благотворительных акциях и работе волонтёрского движения, — отметил Юрий Моисеев. — В 2021 году приоритетами в работе депутатского корпуса станет совершенствование нормативно-правовой базы, развитие территориального общественного самоуправления, формирование комфортной городской среды, подготовка к юбилею Калуги, празднованию 60-летия первого полёта в космос и выборам в Государственную думу».

Отчёт был принят, работа главы городского самоуправления признана удовлетворительной. Также были приняты отчёты заместителя председателя Городской думы и председателей комитетов.

Тайным голосованием был избран первый заместитель председателя Городской думы, им стал Александр Иванов, заместителем председателя Городской думы был избран Сергей Павлов.

Парламентарии внесли изменения в прогнозный план приватизации, приняли решение об установке мемориальной доски в память об инженере-электротехнике Николае Вашкове на фасаде дома №22 по ул. Воробьевской и памятного знака героям-пограничникам на территории мемориального комплекса «Площадь Победа».

Новым улицам присвоены наименования «Снежная» и «Белые Росы».