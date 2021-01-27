Дума Калуги провела первое заседание в этом году
Калуга, 27 января, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Сегодня, 27 января, состоялось первое в 2021 году заседание Городской думы Калуги. Депутаты заслушали отчёт главы городского самоуправления Юрия Моисеева. Как сообщает пресс-служба Городской думы, Моисеев поблагодарил за плодотворную работу депутатов шестого созыва и своего заместителя Александр Иванова, на протяжении двадцати лет возглавлявшего парламент.
Глава Калуги подчеркнул, что в прошедшем году в городе выполнен большой объём работ по ремонту дорог, дворов и жилых домов, строительству социальных и спортивных объектов, объектов благоустройства, депутатский корпус осуществлял контроль на всех этапах работ.
Отчёт был принят, работа главы городского самоуправления признана удовлетворительной. Также были приняты отчёты заместителя председателя Городской думы и председателей комитетов.
Тайным голосованием был избран первый заместитель председателя Городской думы, им стал Александр Иванов, заместителем председателя Городской думы был избран Сергей Павлов.
Парламентарии внесли изменения в прогнозный план приватизации, приняли решение об установке мемориальной доски в память об инженере-электротехнике Николае Вашкове на фасаде дома №22 по ул. Воробьевской и памятного знака героям-пограничникам на территории мемориального комплекса «Площадь Победа».
Новым улицам присвоены наименования «Снежная» и «Белые Росы».