Калуга, 27 января, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 151 человека за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 27 января. Днём ранее, 26 января, в регионе было зарегистрировано 154 подтверждённых случаев.

Фото: pixabay.com Тест на коронавирус

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 25 тыс. 369 человек, 1952 человека находятся на лечении, 23 тыс. 205 человек выздоровели, 212 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (402), в Обнинске (161), Боровском (114) и Козельском (107) районах.