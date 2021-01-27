Москва, 27 января, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Регулирование цен на продукты питания со стороны государства периодически может приводить к их дефициту, однако власти знают о возможности такой проблемы и держат ситуацию на контроле. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Вы понимаете, что администрировать цены в мелких магазинах практически невозможно, поэтому где-то цены могут превышать, мы с вами ведем речь о крупных сетях ретейлеров, с коими правительство ведет весьма энергичную работу и контролирует ранее принятые решения. Действительно, иногда это может приводить к созданию дефицита, но это тоже хорошо известно правительству», — сказал Песков.

По его словам, российское правительство работает над недопущением такого дефицита, а президент РФ Владимир Путин также держит на контроле данный вопрос и регулярно обсуждает его с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Песков подчеркнул, что ключевым в этом плане является конечная цель этого поручения, а также удерживание под контролем цен на основные продукты питания, «которые не должны зависеть от изменения международной конъюнктуры».