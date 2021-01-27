Кострома, 27 января, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Костромской областной суд признал правоту военного пенсионера, получившего 914 рублей из федерального бюджета из-за «технической ошибки» — сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Молоток судьи

В суд на бывшего военного подал военный комиссариат Костромской области. В период с 2015 по 2020 год мужчина получал двойные компенсации за вред здоровью, полученный в ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Ошибку в комиссариате заметили после проверки, прошедшей весной 2020 года. Как объяснили в суде представители пенсионного органа комиссариата, на протяжении 5 лет ежемесячно мужчина получал лишние 16 тысяч рублей от государства. Виновной в ошибке комиссариат назвал программу, «неправильно выполнявшую математические операции».

Сам пенсионер возвращать переплату отказался. Суд пришёл к выводу, что получение спорной компенсации пенсионером произошло «при отсутствии каких-либо недобросовестных действий с его стороны». Также судья не поверил комиссариату, указав, что скорее всего виновной в недоразумении является не сбой в программном обеспечении, а ошибка работника военкомата, неправильно внесшего сведения в программу. Таким образом, областной суд отказал военкомату в возвращении средств.

Похожая история произошла недавно в соседней Ярославской области, но с другим финалом. Там власти выявили, что по ошибке перечислили деньги сельским врачам и учителям, ставшим участниками программы «Развитие сельских территорий». Но ярославские суды встали на сторону государства и потребовали вернуть деньги в бюджет.