Москва, 27 января, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, оптимизирующий механизм назначения и выплаты некоторых пенсий, социальных доплат к пенсиям, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Поправки позволяют назначать в беззаявительном порядке предусмотренную действующими нормами пенсию безработным по предложению органов службы занятости, в котором будут содержаться согласие гражданина с назначением такой пенсии и способ ее доставки.

Прописывается, что сведения о страховом стаже застрахованного лица, необходимые для назначения страховой пенсии, могут представляться страхователем в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) не только по обращению застрахованного лица, но и по запросу органа ПФР без участия гражданина.

Кроме того, закрепляется возможность дополнения и корректировки территориальными органами ПФР индивидуального лицевого счета застрахованного лица сведениями об иных периодах, засчитываемых в страховой стаж, — как по заявлению самого гражданина, так и в беззаявительном порядке при поступлении в порядке межведомственного информационного взаимодействия из федеральных государственных информационных систем сведений о таких периодах. Появится также возможность корректировки территориальными органами ПФР сведений, представленных страхователями, при соответствующем изменении пенсионного законодательства Российской Федерации.

Беззаявительный порядок установления социальной доплаты к пенсии без истребования дополнительных документов будет распространен на всех получателей пенсий, а не только на получателей социальной пенсии детям-инвалидам, как предусмотрено действующими нормами. При этом социальная доплата к пенсии будет устанавливаться со дня, с которого назначена соответствующая пенсия.