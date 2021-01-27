Москва, 27 января, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Следственные органы расследуют 21 уголовное дело, возбуждённое после несанкционированных митингов в городах России, прошедших 23 января. Об этом 27 января сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

(сс) succo Суд

По её словам, в работе у следователей находятся также шесть доследственных проверок. Противоправные действия были совершены как во время самих протестных акций, так и в другое время, до начала или после окончания.

Так, в СК отреагировали на обращения родительской общественности на вовлечение детей в незаконные мероприятия. ГСУ СК России возбуждено дело по пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ. Следователи устанавливают ответственность за вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия.

Также в поле зрения СК оказались призывы к массовым беспорядкам, которые звучали в различных регионах. Например, в Новосибирске 20-летний мужчина в социальной сети призывал вооружаться бейсбольными битами, ножами и другими предметами и применять их по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 212 УК РФ («Призывы к массовым беспорядкам»). Аналогичные дела расследуются в Татарии и Ростовской области.

Также расследуются уголовные дела в Москве, Санкт-Петербурге, Приморском крае, Липецкой, Калужской и Владимирской областях о нападениях на сотрудников правоохранительных органов.

«Следователи продолжают устанавливать участников массовых беспорядков, изучаются видеозаписи и иные материалы. Каждому выявленному факту будет дана принципиальная юридическая оценка в соответствии с законодательством Российской Федерации», — сообщила Петренко.